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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili çok konuşulan açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini de yorumlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Özdağ'ın içişleri bakanlığı talebi oldu"

Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Özdağ '5,2 Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Zafer Partisi'nin aldığı oy 2.2. Bu 2.2 senin yolunda gidecek mi?

Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız

Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa destek veririm demiş. Numan Bey de kendisine 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu.

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