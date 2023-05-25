Ekrem İmamoğlu ile tartışan pazarcı şikayetçi oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bayrampaşa'da tartışma yaşadığı pazarcı esnafı Mehmet Özdemir, polise merkezine giderek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası kapsamında Bayrampaşa'da pazarcı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında pazarda tekstil ürünleri satan Mehmet Özdemir, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Özdemir ve İmamoğlu arasında tartışma çıkarken yaşananlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olaydan sonra Özdemir, polise merkezine giderek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

"Bana 'Sen esnaf değilsin' dedi"

Polis merkezinden çıkarken Konuyla ilgili konuşan Özdemir, "Pazardaydım, belediye başkanı geldi. Ben de ona dedim ki 'PKK'yla ve PKK ile yürüyenlerle benim tezgahıma gelemez dedim. Sonra bana 'PKK'lı sensin' dedi. Ben PKK'lı değilim. Ben PKK ile beraber olanlarla vatan hainlerine söylüyorum dedim. Ondan sonra bana 'Sen PKK'lısın' dedi. Hakaretlerde bulundu bazı olaylar söyledi. Ondan sonra bana 'Sen esnaf değilsin' dedi.

Ben de dedim ki 60 senedir bu işi yapıyorum esnafım, bana esnaflığı öğretemezsin dedim. Bana 'Ben Trabzonluyum' dedi. Ben de nereli olursan ol şehitlerimin arkasındayım, gazilerin arkasındayım.

"Kendisinden şikayetçi oldum"

Ben bunları savunuyorum dedim. Senin benle bir işin yok, sen bana ne karışıyorsun? Dedim. Sonra arkadan birkaç kadın bağırdı çağırdı. Sizi ne ilgilendirir siz ne karışıyorsunuz dedim onlara. Ondan sonra korumalarına dedi ki 'Bunu alın, götürün.' Ben aşağıya indikten sonra biraz uzaklaştım.

Korumaları geldi, beni aldı dışarıya çıkardı. Dışarı çıkardıktan sonra tepki amaçlı olarak karakola geldim. Avukatımla birlikte geldim, kendisinden şikayetçi oldum. Benim için belediye başkanı olamaz" dedi.