Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında, 'Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği, kampanya izlenimleri, sığınmacılarla ilgili adımlar, uluslararası ilişkiler, iç politika ve kazanırsa yeni kabinede kimler olacak?' soruları cevaplıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı yükseltme çabasında olduk. Bugüne kadar bizle eser ve hizmette yarışacak bir muhalefet bulamadık. Türk demokrasisin en büyük talihsizliği bu. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var.

Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın

Bir de iftiraları var. Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir. Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. Orada 40-50 bin kişi toplanmıştı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydanda 100 bin kişi vardı. 6'lı-7'li masanın etrafındakilerden bir tanesi de oralı. Buraya geldi mi diyorum? Gelmedi, hangi yüzle gelecek diyorlar? Madımak'ta oranın belediye başkanıydı. CHP'nin Temel Bey'le ilgili söylediklerini hatırlayın. İdamına varıncaya kadar talepleri vardı. O gün Sivas acaba niçin böyle bir katılım yaptı? 3 vekil bizde, 1 tane de MHP'de. Ankara-Sivas 2 saat. 1 ay ücretsiz dedik. Ücretsiz deyince cazibe arttı. Bundan sonraki süreci de teşvik edecek.

"Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir referansı yok"

Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Eser ve hizmet anlayışı var. Referans olarak baktığımız da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir referansı yok. Adama sorarlar; 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var, eser olarak ortaya ne koydun? 15 kez seçime girip hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsunuz? Bu millet durup dururken sizi reddetmiyor. Bu kadar önemli büyükşehirler sizde ama ortaya eser koymuyorsunuz. O zaman merkezi yönetimde bu millet size oy verir mi? Vermez. Yerel yönetimde ortaya performans koyarsanız, millet de bunun üzerinden 'burada böyle yaptılar merkezi yönetimde de yapar' der. İstanbul, Ankara çok önemli, taşır. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası. Biz bu yol haritasını hayata geçireceğiz.

"BİZ KAZANDIĞIMIZDA KİMSE KAYBETMEYECEK" Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimizde olmuştur. 28 Mayıs'ta kazanırsak 85 milyonun her ferdi kazanacak oy veren vermeyen. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, Londra tefecileri, Amerikalı şirketler kazanacak.

Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik

Yeni adımlar atmamız gerekiyor. Terörle mücadele anlayışımız var. Bunu kenara koyamayız. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik. Güneydoğu'yu Doğu'yu düşünün. eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Buraya terörle mücadele sonucu gelindi. Önceden bu bölgelere yatırım olmuyordu. Terör korkusu kenara çekilince, yatırımcı da 'yatırım yaparım' diyor. 21 yıldır Türkiye'yi bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. 21 yıllık kazanımlara bakarak bölge insanları da yatırımlara girecektir. Savunma sanayisinden Togg'a, Anka'ya Kızılelma'ya bakacak.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak"

Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar. Milletimin her bir ferdi, siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla hep iç içe oldum. Muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımızın moralini bozmadık. Ne diyorlar? Cehennemin kapıları. Bu kelimeleri her gün kullananların psikolojisin iyi olması mümkün değil. Bunlar toksik ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler işi buralara getirdi. Negatif söylem kullanıyorlar. Arkadaşlarıma da söylüyorum 'Pozitif söylem içerisinde olacağız. Bunların yaptıklarını yapmayacağız.'

İlk icraat yeni kabine

İlk icraat arkadaşlarımızla istişareler yapıp kabinemizi kurmamız gerekiyor. Partimin en üst kurulu ve külliyedeki arkadaşlarımla değerlendirip ülkemizi yükseltecek adımları atacağız. İstişaremi MYK ile yapacağım. Cumhurbaşkanlığı sözcüm var. Partimin sözcüsü var. Onlarla bu adımı atacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği yer var. Buna göre istişaremizi yapıp yolumuza kararlı şekilde devam edeceğiz.

"BUNLARIN YAPTIĞI MİLLİYETÇİLİK DEĞİL, TAKİYECİLİKTİR"

Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bunların yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Bunlar düne kadar terörist seviciydi. 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız, oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Bu adam Diyarbakır'da 51 kardeşimin ölümüne sebep oldu. Şuan içeride cezasını çekiyor. Seçim kampanyasından beri terörün desteğini aldıkça yüzü gülüyor. Bunu milliyetçilik kabul eder mi? Milli olan bir yapı bunu kabul eder mi? Şu Çanakkale'deki köprü aklın beşer planın da kabul edebileceği bir şey değildi. Kılıçdaroğlu gibi adamlar böyle bir köprü yapamaz. Aklı yetmez bu işlere. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Benim karşıma önce CHP'liler çıktı. Niye 'Yavuz Sultan Selim' adını koydunuz, kendi adınızı koysaydınız' dediler. Çünkü bu zihniyetle yetiştirler. Biz şuan terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıyla uyguladık.

"Sinan Oğan'la pazarlık olmadı"

Sinan Bey'in bize katılımdaki farklılık herhangi bir pazarlık vs değil. Sinan Bey, yarın akşam diğer akşam bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli gelişme. Taban Antalya'da bunu gördüğünde farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır. Sinan Bey'in televizyon programları yapması da bazı istifhamları ortadan kaldıracaktır. 5.2 olabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir. Sinan Oğan bir gerçek. Daha sonra bizle hareket etme kararı almıştır. Pazarlık olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı. Malum toplamı 1 puan etmeyen partilere 40 vekillik verdi.

"Millet ittifakı içinde kopuşlar olacak"

Pazar gününden sonra dananın kuyruğu kopacak. Tabanı bunun hesabını soracak. İttifak içinde de bazı kopuşlar olacak. Ben diyorum ki, biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Türk dünyasına yaklaşımda da Sinan Bey ile bunları paylaşıyoruz. Terörle mücadelede bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Türklük dünyasıyla olan münasebetler de bizim en önemli hassasiyetimizden. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Mülteciler konusu. Mülteciler konusunda da şunu söyledik, 'Suriye'nin kuzeyinde briket evler planımız var. Bu briket evleri STK'lar vasıtasıyla kuruyoruz. Katar'ın verdiği destekle de 1 milyon Suriyeli iskan edebileceğimiz adım atıldı.' 1 seneyi bulabilir bitmesi. Bu projeyi görenin, 'ben gitmeyeceğim' demesi mümkün değil. Türkiye-Rusya-İran ve Suriye ile 4'lü görüşmeler yapıyor. Bu 4'lü görüşmelerle, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına döneceğine inanıyorum. Briket evler gerçekten cezbedici. 600 bine yakın sığınmacı döndü. Terörle mücadelede başarılı oldukça, Suriye ile normalleştikçe bu sayı artacak. Katar da sağolsun destek veriyor.

Muhalefetin '10 milyon mülteci gelecek' iddiası

Suriye'nin nüfusu 17 milyon civarında. Benim bakanım kaç kez bu açıklamaları yaptı. '4 milyon Suriyeli var' açıklaması yaptı. Ama bu adam yalancı. 10 geldi, 10 daha gelecek diyor. Şuanda bizde Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 388 bin. Bunlara kalırsa 10 milyon var, 10 milyon daha gelecek. Niye bu kadar yalancısın? Her şeyi yalan üzerine kurulu. şimdi billboardlar yapmışlar. Suriyeler dö-ne-cek diyor. Araya da tire koymuş. Niye tire koymuş? Yapamayacağı için. HDP desteğini çekerse şaşmayın. Bizim aldığımız geri dönüşler farklı. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Özdağ, '5,2 Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Zafer Partisi'nin aldığı oy 2.2. Bu 2.2 senin yolunda gidecek mi?