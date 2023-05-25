Askerlik işlemleri e-Devlet'e taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç; askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk gibi işlemlere yılın ilk çeyreğinde e-Devlet üzerinden erişilebileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Askerliğim' adlı hizmetin bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet'te kullanıma sunulacağını açıkladı, hizmetle askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık, yedeklik dönemlerini içeren iş ve işlemlere zahmetsizce erişilebileceğini vurguladı.

62 milyona yakın kullanıcısı var

Koç, devlet hizmetlerinin kolay, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırıldığı e-Devlet ile ilgili açıklamalarda bulunurken e-Devlet'in 942 kuruma ait 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürdüğünü hatırlatarak kullanıcı sayısının 62 milyona yakın olduğunu söyledi ve sisteme giriş sayısının ise 3 milyar 600 milyona yaklaştığı bilgisini verdi.

Ali Taha Koç, e-Devlet'teki hizmetlerden duyulan memnuniyetin yüzde 95 oranında olduğunu da kaydetti.

65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan 'adreste e-Devlet şifresi teslimi' hizmetinin engellileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.