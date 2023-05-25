Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde

Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Türkiye Kupası yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Ali Şansalan yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş maçında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi, finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Maç uzatmalara kaldı

Ev sahibi ekip 11. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Başakşehir 61. dakikada Serdar Gürler ile eşitliği yakaladı. Baskısını arttıran başkent ekibi 90. dakikada Chatzigiovannis ile golü buldu ve maçı uzatmalara taşıdı.

Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, 96. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatma dakikalarında Başakşehir, 111. dakikada Keny'nin golüyle yeniden eşitliği buldu. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Başakşehir, ikinci kez finalde

Başakşehir, rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez finale kaldı. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

Türkiye Kupası finali 11 Haziran'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.