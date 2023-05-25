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Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!

Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!

Fortuna Sittard yöneticisi Sjoerd Ars, Burak Yılmaz'la ilgili konuştu. Ars, "Burak artık futbolcu olarak devam etmek istemediğini söyledi. Antrenörlüğe odaklanmak istiyor." dedi.

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Hollanda'da Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da yöneticilik yapan Sjoerd Ars, Hollanda'da yayın yapan Voetball International'a Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın kariyerine futbolcu olarak devam etmek istemediğini vurgulayan Ars, "Burak'la 5 yıllık bir sözleşme imzaladık ve iki yılı futbolcu olaraktı. Ancak başlangıçta yaptığımız plan farklı bir şekilde gerçekleşecek. Durumu hakkında birbirimizle görüşüyoruz. Burak artık futbolcu olarak devam etmek istemediğini söyledi. Antrenörlüğe odaklanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sjoerd Ars ayrıca şunları kaydetti:

"Henüz netleşen bir şey yok. Her iki taraf için de bazı şeylerin tartışılması gerekecek."

Bu sezon Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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