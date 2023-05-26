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28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...

28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...

Türkiye 28 Mayıs günü cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek. Anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde görünürken, Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 28 Mayıs akşamı sandıklar açıldıktan sonra bunalıma girmek istemeyenlere 7 tavsiyede bulundu. İşte o tavsiyeler...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "bunalıma girmek istemeyen" seçmene tavsiyelerde bulundu.  Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon programını hatırlatan Hakan, şunları kaydetti:

- Babala’daki Kemal Kılıçdaroğlu performansının ardından 'Bu iş bitmiştir arkadaş, Kılıçdar kesin kazandı' diyenlere sakın inanma.

- 'Ümit Özdağ desteği artı HDP desteği' diye aritmetik işlem yapıp bol keseden umut dağıtanlara sakın kanma.

- Temennilerini olgu gibi satan militan CHP gazetecilerinin yalan dolanlarına sakın kapılma.

- İçine girdiğin yankı odasında sana söylenenleri 'tek gerçek' olarak kabul edip sakın rüya görme.

- 'İkinci turda yurtdışı katılımı arttı, Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa koştu' diye gaz verenlere sakın aldanma.

- Sokakla, mahalleyle, şoförle, bakkalla, kasapla, amcayla, teyzeyle alakası olmayan Twitter’a sakın bakma.

- 'Bu yepyeni bir seçim, bu bir referandum' diyerek sözüm ona çok önemli saptama yaptıklarını düşünenlere sakın prim verme.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz...

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