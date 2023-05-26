Dolar tarihi rekor kırdı! Türk lirası eriyor, ikinci tur seçimden sonra dolar kaç TL olur?

Türk Lirası'nın eriyişi sürerken, Dolar, 20.47 seviyesini görerek Türk Lirası karşısında en yüksek değerine ulaştı. Seçimden sonrası için ekonomistlerden ve yatırımcı kuruluşlardan uyarı üstüne uyarı geliyor.

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Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Uzun bir süredir fiilen alım-satımı yapılan dolar kuruyla ilan edilen ve görünen dolar kuru arasında açılan makas yavaş yavaş daralıyor.

Kapalıçarşı'da 23-24 TL'yi gördü

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL’nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.

Gece yarısı tarihi rekor geldi

Dün tam gece yarısı, serbest piyasada dolar 20 TL’yi geçti ve 20.47 lira seviyesini gördü. Bu da TL'nin tarihindeki en düşük değeri oldu. Saat 08.15 itibarıyla dolar ekranlarda 20.01 TL'den işlem görüyordu.

Erdoğan: Körfez'den gelen dolar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs tarihinde katıldığı CNNTÜRK yayınında, Körfez ülkelerinin son dönemde Türkiye’ye finansman sağladığını, bunun da Merkez Bankası’nı ve piyasayı "kısa bir süre için de olsa" rahatlattığını söylemişti.