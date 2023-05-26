BIST 4.428
DOLAR 19,97
EURO 21,43
ALTIN 1.251,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de lise öğrencisinin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de lise öğrencisinin feci ölümü

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Merve Dizdar'ın Cannes tarzı eleştiri aldı, kıyafetine 'rezil' 'iğrenç' diyenlere patladı
Foto Galeri Merve Dizdar'ın Cannes tarzı eleştiri aldı, kıyafetine 'rezil' 'iğrenç' diyenlere patladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...
28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...
Dolar tarihi rekor kırdı! Türk lirası eriyor, ikinci tur seçimden sonra dolar kaç TL olur?
Dolar tarihi rekor kırdı! Türk lirası eriyor, ikinci tur seçimden sonra dolar kaç TL olur?
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
SPK’dan skandal halka arz hazırlığı! Hakkında yüzlerce şikayet olan Katılımevim...
SPK’dan skandal halka arz hazırlığı! Hakkında yüzlerce şikayet olan Katılımevim...
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaya cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaya cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde
Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!
Askerlik işlemleri e-Devlet'e taşınıyor
Askerlik işlemleri e-Devlet'e taşınıyor
Polonya ilk nükleer enerji santralini inşa edecek
Polonya ilk nükleer enerji santralini inşa edecek