Temmuz'da emeklilere ödedikleri pirim kadar zam yapılacak! Az ödeyene az, çok ödeyene çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı
Emeklilere Temmuz'da yapılacak zamla ilgili bomba gelişme... Düşük pirim yatıranla yüksek pirim yatırana aynı zam yapılıyordu. Ocak ayında yapılan zamda birlikte bazı emekliler ise hiç zam alamamıştı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında emeklilere ödedikleri prim miktarına göre kademeli zam yapılacağını duyurdu. Düşük birim yatırana düşük, yüksek prim yatırana yüksek zam yapılacak.
Temmuz ayında yapılacak emekli zammıyla ilgili bombayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin patlattı. Daha önce pirimler dikkate alınmadan tüm emeklilere eşit zam yapılıyordu. Temmuz ayında bundan vazgeçiliyor. Temmuz ayında emeklilere çalıştıkları dönem ödedikleri pirime göre zam yapılacak. Düşük prim ödeyenlere az, yüksek prim yatıranlara daha çok maaş zammı yapılacak. Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ve EYT'deki son durumla ilgili de flaş açıklamalar geldi.
Bağ-Kur'da pirim gün sayısı 7 bin 200'e inecek
Bağ-Kur'lu çalışan ve esnafların emekli olma süreleri kısaltılıyor. Daha önce 9 bin iş günü şartı aranan Bağ-Kurlular daha kısa sürede emekli olma hakkı kazanacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bağ-Kurlu statüsünde olan çok farklı insan var. Buranın genel müdürü Bağ-Kur'dan emekli olmak istiyor. Bir işyeri sahibi diyelim. Yanında iki kişi çalıştıran berber. Küçük ticaret erbabı. Biz mikro işletmeleri prim günlerini 7 bin 200'e indireceğiz" dedi.
EYT'de tüm maaşlar ne zaman yatacak?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de şu anda 1 milyonun çok üzerinde rakama çıktık. Bu ay sonuna biter diyordum. En fazla önümüzdeki ay biter. Hiçbir kayıp olmayacak." ifadelerini kullandı.
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yapıldığını hatırlatan Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret zammını Asgari Ücret Komisyonu belirliyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor." dedi.