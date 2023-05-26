Temmuz'da emeklilere ödedikleri pirim kadar zam yapılacak! Az ödeyene az, çok ödeyene çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yapıldığını hatırlatan Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret zammını Asgari Ücret Komisyonu belirliyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor." dedi.