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Eyüpsultan’da üst geçide çarpan kamyonun dorsesi ayrıldı

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu’nda seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası dorseden ayrılırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk yönünden Kağıthane istikametinde seyir halinde olan 34 BCV 673 kupa plakalı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Damperin açıldığını fark etmeyen sürücü, yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası dorseden ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yolu daraltarak güvenlik önlemi aldı.

Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay yerine çağrılan vinç yaya geçidine sıkışan dorseyi sıkıştığı yerden çıkardı. Oluşan trafik vinçin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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