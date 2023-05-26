Ümit Özdağ'dan 'bakanlık istedi' iddiasıyla ilgili açıklama: Sürecin içerisinde fiilen yer almanız lazım

28 mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleme karşılığında Ümit Özdağ’ın bakanlık istediği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Özdağ, “Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice itibariyle bu süreci yönetecekseniz bu sürecin içerisinde fiilen yer almanız lazım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk’e verdiği röportajda Özdağ’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisini destekleme karşılığında İçişleri Bakanlığı görevini istediğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, AK Parti’nin bakanlık pazarlığına oturmayınca Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini öne sürdü.

Destici, "AK Parti ile yaptığı görüşmede de Özdağ'ın birkaç bakanlık talebinde bulunduğunu biliyoruz. AK Parti tarafından da bu teklifin reddedildiğini biliyoruz. AK Parti bunu kabul etseydi belki de bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir destek açıklanacaktı" dedi.

Ümit Özdağ: Kavram olarak bakanlık geçmedi

Ümit Özdağ Habertürk’te katıldığı programda Destici'ye yanıt verdi.

Özdağ, AK Parti ile görüşmeleri sırasında “13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmeleri” şartını oraya koyduklarını ve “Bu işi siz yapamazsınız, biz yaparız. Biz görev alacağız bu süreçte ve bu geri dönüş sürecini yöneteceğiz” dediğini kaydetti.

Özdağ, “Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice itibariyle bu süreci yönetecekseniz bu sürecin içerisinde fiilen yer almanız lazım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı nasıl gündeme geldi?

Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıkladığı basın toplantısı öncesinde Twitter’da yaptığı bir paylaşım, “Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı görevini istediği” yönünde tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Özdağ paylaşımında, CHP’li gençlere seslenerek, “Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek” demişti.