Cuma mesajları resimli kısa hayırlı cumalar kutlama sözleri Mayıs-2023

Bugün 26 Mayıs cuma günü müslüman bayramı saydığı en önemli gün. Zilkade ayının ilk cuması olan bu günde sevdiklerinize, eşinize, dostunuza yollayacağınız cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. En yeni, resimli, kısa cuma mesajları ile sevdiklerinizi hayır duasını alabilir onları mutlu edebilirsiniz. İşte 26 Mayıs resimli, kısa ve en yeni cuma mesajları

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Bugün islam aleminin bol bol dua ettiği, ibadet ettiği, birbirine hayır duaları yolladığı mübarek cuma günü. Bu faziletli günde eşinizle dostunuzla dualarda buluşmak ve dualarında yerinizi almak için en güzel cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2023 Zilkade ayının ilk cuma gününe özel, en güzel, kısa, resimli cuma mesajları...

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar