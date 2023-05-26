Benzine gece yarısı bir zam daha geliyor! 26 Mayıs 2023 Cuma benzin ve motorin fiyatları...

Petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş nedeniyle benzine dün yapılacak olan 75 kuruşluk zam akşam saatlerinde iptal edilmişti. Ancak bu gece yarısı benzine yine zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurundaki artış sonrası akaryakıt ürünlerine zam yağmuru başladı. 23 Mayıs günü 77 kuruş zam gelen benzine bugün yapılması planlanan 75 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti. Benzine bu gece yarısı yeni zam geliyor.

Dün akşam saatlerinde iptal edilmişti

Benzinde bugün için 75 kuruş olarak beklenen zam, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 77 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti. Benzine bu gece yarısı (27 Mayıs) itibariyle bir zam daha geliyor.

İşte zamlı benzin fiyatları...

Dün iptal edilen 75 kuruşluk zammın yerine bu gece yarısı 43 kuruş zam yapılacak. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 95 kuruş, Ankara'da 21 lira 37 kuruş, İzmir'de ise 21 lira 36 kuruşa yükselecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,52 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL