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Brent petrolün varil fiyatı 76,10 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,10 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,10 dolardan işlem görüyor.

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Dün 78,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 76,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,82 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, bir sonraki OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen çelişkili mesajlar ve güçlenen dolar etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, perşembe günü yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısında yeni bir petrol üretim kesintisi kararına gitmesinin pek muhtemel olmadığını söyledi.

Novak, petrol fiyatlarının varil başına 80 doların biraz üzerinde olacağını ve talebin yaz aylarında artmayı sürdüreceğini tahmin ettiğini belirterek, görevlerinin fiyatları şişirmek değil hem üretici hem de tüketicinin çıkarlarını sağlamak olduğunu vurguladı.


Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ise hafta başında petrolde satış pozisyonu açanlara "dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu açıklamalar piyasa oyuncuları tarafından OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak toplantısında fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceği tahminlerini artırarak hafta boyunca fiyatları desteklemişti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki yükseliş ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine yol açıyor.

Öte yandan, ABD'de borç limiti krizine ilişkin gelişmeler, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 76,32 ile 76,49 dolar aralığının direnç, 75,97 ile 75,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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