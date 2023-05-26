Hazar Ergüçlü kiminle sevgili, sevgilisi Jakuzi grubu solisti kimdir?

31 yaşındaki başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, kalbini bu kez jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'a kaptırdı. Geçtiğimiz gün biriyle görünün Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisinin Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyaocak olduğu ortaya çıktı. Yeni çiftten aşk pozu da geldi. Peki kimdir Hazae Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, şarkılar neler?

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Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süre aşk yaşayan, evliliğin eşiğinden dönen genç oyuncu Hazar Ergüçlü, bu kez gönlünü şarkıcı Kutay Soyocak'a kaptırdı. Jakuzi grubunun solisti olan Kutay Soyocak bu gelişme sonrasında birçok vatandaş tarafından merak edildi. Peki kimdir Kutay Soyocak, nereli, kaç yaşında ve Jakuzi grubu şarkılar neler?

Kutay Soyocak kimdir?

Kutay Soyocak aslen İstanbul doğumlu şarkıcı ve müzisyendir. Jakuzi Grubu Solisti olan Kutay Soyocak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kutay Soyocak'ın İnstagram'da 8 bin takipçisi bulunmaktadır.

Hazar Ergüçlü kimdir?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 doğumlu Kıbrıslı Türk oyuncudur. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.

7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile popülerliği artmıştır. Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül adlı karakteri ise oyuncunun en çok konuşulan işlerinden biridir.