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Uzmanı uyardı! Gebelikte her balığın eti yenmez!

Uzmanı uyardı! Gebelikte her balığın eti yenmez!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Gebelikte deniz ürünlerinin bir kısmından uzak durulması gerekir. Dipte yaşayan deniz ürünleri bünyelerinde cıva barındırabilirler. Cıva bizim gebelikte istemediğimiz bir şeydir. Bebekte cıva zehirlenmesi olabiliyor” dedi.

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Anne adayları için tüketilmesi gereken sağlıklı gıdalar kadar, tercih edilmemesi gereken gıdalar da önemli. Uzmanlara göre, gebelikte bazı balıkların yenilmesi bebeklerde sorunlara neden olabiliyor. Örneğin cıva miktarı yüksek olan, köpek balığı, kılıç balığı gibi ürünlerdeki cıva, plasentadan bebeğe geçerek bilişsel becerileri, motor becerileri, dil becerileri ve görme yeteneği üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, gebelikte doğru beslenmenin nasıl olacağına yönelik olarak anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Kumru, “Genelde halk arasında 'Hamilelerin iki kişi olduğu için iki kişilik yiyecekler' yönünde yanlış bir algı var. Hamileler normal beslenmelerine devam edecekler, ama gebe olduklarını unutmadan bazı şeylere dikkat edecekler. Vücut kitle endeksi normal olan hamileler günlük ortalama 30 kalori alacak. Bu kalorinin yaklaşık yüzde 40’ı karbonhidratlardan gelecek. Geri kalan yüzde 60’lık bölüm ise yağlardan ve proteinlerden. Yağ olarak omega 3'ten zengin gıdalar var. Ceviz, fındık, badem, kaju gibi ürünlerde bol miktarda hem yağ var hem de omega 3'ten zengin. Bitkisel olarak da fasulye, nohut gibi gıdalar da protein açısında zengindir. Yeşillik barındıran salatalar oldukça kıymetlidir. Hamilelere az olacak şekilde sık beslenme tavsiyesinde bulunuyoruz. 3 ana öğün, 3 ara öğün olarak planlanabilir” diye konuştu.

“Omega 3 bebeğin beyin gelişimi açısından da çok önemlidir”

Prof. Dr. Kumru konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gebe kalmadan 3 ay önce folik asite başlar ve gebeliğin 3’üncü ayına kadar devam ederse bebekte beyin omurilik sıvı defektleri yüzde 50 azalabilir. Bunu mutlaka yapmak lazım. Protein kaynaklarını çok iyi almaları gerekir. Aynı zamanda omega 3 bebeğin beyin gelişimi açısından da çok önemlidir. Kesinlikle haftada 2-3 porsiyon balık tüketilmelidir. Normal sezon balıkları tüketilebilir” şeklinde konuştu.

“Cıva bizim gebelikte istemediğimiz bir şeydir”

Hamilelikle folik asitin önemi hakkında bilgi veren Kumru, “Folik asit eksik olması durumunda sorunlu gebelik olabiliyor. Gebe kalmayı düşünendenler gebelikten en az 4 ay önce 0,4 miligram kullanmaya başlamalıdır. Gebeliğin 12’nci haftasına kadar devam edecek. Uzak durulması gerekenler ise deniz ürünlerinin bir kısmından uzak durulması gerekir. Dipte yaşayan deniz ürünleri bünyelerinde cıva barındırabilirler. Cıva bizim gebelikte istemediğimiz bir şeydir. Bebekte cıva zehirlenmesi olabiliyor” sözlerine yer verdi.

“Normal gebeler düzgün besleniyorsa bunların vitamin ihtiyacına gerek yok”

Vitaminlere karşı da vatandaşları uyaran Kumru, “Hamileler vejetaryen, çoğul gebelik değilse çoklu vitamin takviyesinin gebelik sonuçlarına olumlu bir etkisi gösterilmemiş. Normal gebeler düzgün besleniyorsa bunların vitamin ihtiyacına gerek yok. Vejetaryenlerin ve çoğul gebeliklerin ihtiyacı var. Ayrıca gebelerin demire ihtiyacı olabilir. Demir için de her gebeye standart başlamıyoruz, değerleri düştü ise başlıyoruz” açıklamasına yer verdi.

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