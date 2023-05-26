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Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 26 Mayıs gram altın fiyatı şoke etti, çeyrek altın kaç TL?

Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 26 Mayıs gram altın fiyatı şoke etti, çeyrek altın kaç TL?

Altının onsu 1.948 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL diye araştırmalarını sürdürüyor. Seçim öncesi altındaki yatay seyir sürüyor. Gram altın 26 Mayıs 2023 yani bugün 1250 liradan alıcı buluyor.

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Seçim öncesi 1450 liraya kadar yükselen gram altının ikinci tur öncesi ekran fiyatı 1250 lira. Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in altın alanlara uyarıları da devam ediyor. Memiş son paylaşında "Dün 1.450’den altın alan zarar etti. Şuan 1.399 lira. Seçim öncesi kendinizi soydurmayın lütfen!" dedi.

26 Mayıs Altın fiyatları

Gram altın 1.250,91-1.251,13

Yarım altın 4.482,00-4.606,00

Çeyrek altın 2.248,00-2.303,00

Cumhuriyet altını 8.979,00-9.213,00

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyledi. Yüksel, “Şu an itibariyle baktığımız zaman altın piyasası normalleşmeye doğru gidiyor. Yüzde 50’lik belirsizliğin oluşma nedeni hükümetin değişip değişmeyeceğine bağlıydı. Bu belirsizlikler piyasaya bayağı sıkıntı oluşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla piyasadaki belirsizlik yüzde 25’e indi” dedi. Yüksel şöyle devam etti:

"Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir. Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Aşırı bir düşüş olmayacaktır. Ama bir ihtimalle hükümet değişikliğe giderse altın sıkıntılı yerlere gidebilir. Güvenilir ortamın oluşup oluşmayacağı yönündeki belirsizlik altını çok etkiler."

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