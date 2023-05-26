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Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu

Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu

Fehmi Koru, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan Ümit Özdağ'ın 'beka' konusunda Kılıçdaroğlu'na kefil olmasını değerlendirdi. Koru, 'beka' konusunun seçimlerde dengeyi Kılıçdaroğlu lehine sarsabileceğini öne sürdü.

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28 Mayıs seçimleri öncesi siyasette baş döndüren gelişmeler yaşandı. Taban tabana zıt görüşte olan Ümit Özdağ ile HDP aynı adaya destekte birleşti.

HDP, Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki 7 maddelik protokole tepki göstermesine rağmen Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı.

Yazar Fehmi Koru, HDP ile Ümit Özdağ'ın aynı adaya destek verdiği ikinci tur seçimlerini değerlendirdi.

İlk turda HDP ve PKK eleştirisi yönelten Erdoğan'ın "beka" söylemiyle kampanyayı ustaca yürüttüğünü yazan Koru, ikinci tur öncesi aynı durumun olmadığını savundu.

Koru, "Her siyasinin bu alandaki sicilini tutan Ümit Özdağ yalnızca Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmakla kalmadı, ‘beka’ konusunda Kılıçdaroğlu’na kefil de oldu." ifadelerine yer verdi.

"Seçmende hissettiği ‘rehavet’ bundan kaynaklanıyor olabilir"

Seçmenlerin tercihinde ilk turda büyük katkı sahibi olan "beka" konusunun ikinci turda baş ağrıttığını savunan yazar, yazısını böyle tamamladı: 

"Yanına destekçi olarak aldığı Sinan Oğan bu alanda hafif kaldı. Ümit Özdağ daha ağır basıyor. Siyaseti yakından gözleyenlerden bir yakınım, iki tur arasında dengeyi değiştirecek önemli bir unsur gündemi zorlamazsa ikinci turun boşuna çaba haline dönüşeceğini söylemekteydi.

‘Beka’ konusu galiba dengeyi sarsabilecek bir konu. Tayyip Erdoğan’ın teşkilatta ve seçmende hissettiği ‘rehavet’ bundan kaynaklanıyor olabilir. Seçim kazanma ustası Tayyip Erdoğan hayatının en önemli seçiminde…"

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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