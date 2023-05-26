BIST 4.458
DOLAR 19,99
EURO 21,45
ALTIN 1.254,39
HABER /  GÜNCEL

Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla 14 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ve 11 zanlının yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takiple şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.D'yi Batman'da yakaladığı öğrenildi.


Aynı yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı bildirilen şüphelilerin banka hesaplarına da bloke konuldu.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D'nin de arasında olduğu 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde, farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
Aman dikkat! Liposuction kilo verdirme ameliyatı değildir!
Aman dikkat! Liposuction kilo verdirme ameliyatı değildir!
Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu
Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu
İsmail Saymaz anlattı Suriyeli cinci can çıkardı! "Burada kalamazsın, iblis!" deyip defalarca
İsmail Saymaz anlattı Suriyeli cinci can çıkardı! "Burada kalamazsın, iblis!" deyip defalarca
Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı
Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı
Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı
Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı
Uzmanı uyardı! Gebelikte her balığın eti yenmez!
Uzmanı uyardı! Gebelikte her balığın eti yenmez!
Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 26 Mayıs gram altın fiyatı şoke etti, çeyrek altın kaç TL?
Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 26 Mayıs gram altın fiyatı şoke etti, çeyrek altın kaç TL?
Depremzede telefonda duydukları karşısında şok oldu: 'Gel al' dediler, hiç beklemiyordum
Depremzede telefonda duydukları karşısında şok oldu: 'Gel al' dediler, hiç beklemiyordum
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Gazi Üniversitesi’nde temel ve mühendislik bilimleri araştırma laboratuvarı açıldı
Gazi Üniversitesi’nde temel ve mühendislik bilimleri araştırma laboratuvarı açıldı
Sivas’ta matematik olimpiyatları düzenlendi
Sivas’ta matematik olimpiyatları düzenlendi