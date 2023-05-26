Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer kimdir, Fethullah Gülen'i mahkum ettirmişti

İZMİR Belediye Başkanı olan Tunç Soyer son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Tunç Soyer kadar 22 Eylül 1998 yılında hayatını kaybeden babası da sık sık gündem oluyor. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, Fethullah Gülen ile Türkeş'i mahkum ettiren 12 Eylül döneminin Ankara Sıkıyönetim Başsavcısıdır.

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İZMİR Belediye Başkanı olan Tunç Soyer uzun süre siyasetin içinde olan başarılı ve sevilen isimlerden birisi. Asıl mesleği avukatlık olan Tunç Soyer'ın başsavcı olan babası Nurettin Soyer sık sık gündem oluyor. Birçok kişi de Tunç Soyer'in babası kimdir, mesleği neydi ve Nurettin Soyer ne zaman öldü sorularına yanıt arıyor. Şu anda 64 yaşında olan Tunç Soyer'in merhum babası Nurettin Soyer, Fethullah Gülen ile Türkeş'i mahkum ettiren 12 Eylül döneminin Ankara Sıkıyönetim Başsavcısıydı.

Gülen'i mahkum ettirdi

Soyer'in Fethullah Gülen hakkında yazdığı 33 sayfalık iddianame 19 Ağustos 1971'de kabul edildi. Davada Gülen 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay'da bozuldu. Yeniden yargılama yapılırken TBMM af çıkarınca Gülen ceza almaktan kurtuldu. Ama yargılandığı dönemde 7 ay boyunca cezaevinde tutuklu kaldı.

Tunç Soyer kimdir?

itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.