BIST 4.465
DOLAR 19,99
EURO 21,46
ALTIN 1.255,28
HABER /  SPOR

James Milner’a, Anfield Stadı'nın penaltı noktası hediye edildi

James Milner’a, Anfield Stadı'nın penaltı noktası hediye edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un başarılı orta sahası James Milner’a, Anfield Stadyumu'nun penaltı noktası hediye edildi. Stadyumun zemin bakım ekibi, sezon sonu takımdan ayrılacak olan Milner'a, kırmızıların penaltıcısı olduğu için böyle bir hediye verdi.

Abone ol

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a 8 sene önce transfer olan James Milner, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Anfield Stadyumu'nun zemin bakım ekibi de kırmızıların penaltıcısı olan Milner'a, penaltı noktasını hediye etti. 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Bu ne büyük bir hediye" notuyla penaltı noktasının fotoğrafını paylaşarak, teşekkürlerini iletti.

James Milner, Liverpool ile çıktığı 331 maçta 26 gol, 46 asistlik performansa imza attı. Milner, Liverpool forması ile 1’er kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif! Zinedine Zidane reddetti
Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif! Zinedine Zidane reddetti
6'lı Masa'da yeni koltuk pazarlığı! DEVA Partisi CHP'den 5 milletvekili daha istedi!
6'lı Masa'da yeni koltuk pazarlığı! DEVA Partisi CHP'den 5 milletvekili daha istedi!
ASO Başkanı Ardıç, KOBİ tanımının değişmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi:
ASO Başkanı Ardıç, KOBİ tanımının değişmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi:
Samsun’da ormandan toplanan defne yaprakları yılda 16,5 milyon TL kazandırıyor
Samsun’da ormandan toplanan defne yaprakları yılda 16,5 milyon TL kazandırıyor
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi ayda aşure günü başlayacak?
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi ayda aşure günü başlayacak?
Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı
Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
Aman dikkat! Liposuction kilo verdirme ameliyatı değildir!
Aman dikkat! Liposuction kilo verdirme ameliyatı değildir!
Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu
Fehmi Koru'dan ikinci tur iddiası dengeyi sarsabilecek bir konu
İsmail Saymaz anlattı Suriyeli cinci can çıkardı! "Burada kalamazsın, iblis!" deyip defalarca
İsmail Saymaz anlattı Suriyeli cinci can çıkardı! "Burada kalamazsın, iblis!" deyip defalarca
Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı
Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı
Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı
Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı