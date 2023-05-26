Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif! Zinedine Zidane reddetti

Zinedine Zidane, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olması için teklif edilen 150 milyon Euro'yu reddetti.

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Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Zinedine Zidane için Suudi Arabistan devreye girdi.

Suudi Arabistan yöneticileri, milli takımı çalıştırması için tecrübeli teknik direktör ile görüştü. Suudi Arabistan, Fransız çalıştırıcıya 2 yıl için 150 milyon Euro önerdi.

Kulüplerin de tekliflerini reddeden Zinedine Zidane'nın asıl hedefi Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'ın milli takımdan ayrılmasına dair iddialar olsa da Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps ile devam etti.