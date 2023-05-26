6'lı Masa'da yeni koltuk pazarlığı! DEVA Partisi CHP'den 5 milletvekili daha istedi!

CHP listelerinden seçime girerek 14 milletvekili ile Meclis'e girmeyi başaran DEVA Partisi'nin yeni hedefi TBMM'ee grup kurmak. DEVA Yöneticileri, CHP'nin kendilerine 5 milletvekili daha vermesini istiyor.

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CHP listelerinden seçime girerek 14 vekille Meclis'e giren DEVA Partisi’nin, TBMM'de kendi grubunu kurmak için harekete geçtiği iddia edildi. Habertürk yazası Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında DEVA’nın, 14 vekil ile ittifakın diğer ortakları Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'den daha fazla vekile sahip olduğunu belirterek, o partileri DEVA'ya katılmaya ikna etmeye çalışıyor. DEVA. bunu gerçekleştiremezse CHP'den 5 milletvekili daha istemeye hazırlanıyor.

Meclis'te grup sayısı 7'ye çıkabilir

Meclis'te şu an itibariyle AK Parti, CHP, Yeşil Sol, MHP ve İYİ Parti, 20 milletvekilinden çok sandalyeleri ile grup kurmaya hak kazandı. "Duruma göre en az veya iki grup da kapıda bekliyor" diyen Muharrem Sarıkaya, "Eğer onlar da gelirse 14 partili, 6 veya 7 gruplu bir parlamento gelecek hafta yeni yasama dönemine başlamış olur" ifadelerini kullandı.

İki vekil daha bulunursa 2 grup kuruluyor

"Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM’ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor" diyen Muharrem Sarıkaya, şunları yazdı: "Neden de DEVA’nın 15, SP ve Gelecek’in 10’ar, DP’nin 3, Türkiye Değişim Partisi’nin de bir milletvekili bulunuyor olması. İki milletvekilinin daha katılması halinde, 40 milletvekiline ulaşılıyor ve buradan da iki grup çıkarma olanağına kavuşuluyor."

38 vekille tek grup kuralım

"Ancak dün sohbet ettiğim, SP, Gelecek ve DEVA yöneticileri, iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirttiler. Neden de tam sınırda 20’şer vekille grup kurup, bir milletvekili hareketiyle sıkıntıya düşmemek… Ancak bu kez de hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması başlıyor. Seçim öncesi çatı içinde çatı ittifakı konusunda benzer bir tartışma yaşanmış ve uzlaşı çıkamamıştı; bu kez de DEVA ve SP’nin grup konusundaki tutumu önemli.

DEVA: CHP 5 milletvekili daha versin

DEVA Partisi kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde. Hatta içlerinde, “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

Eş Grup Başkanı ile birleşme

CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük… O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi. Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…