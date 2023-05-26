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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 849 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 974 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 501 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 152 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 849 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 974 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür ve yüzde 16,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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