Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Yönetmelikle Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümler düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümler düzenlendi.

Buna göre, Uludağ Alan Komisyonu, üniversitelerin mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, orman mühendisliği, hukuk, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, çevre mühendisliği ve biyoloji bölümlerinden mezun ve Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az 10 yıl deneyime sahip 4 üye, Bursa Valisi tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 2, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 1, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden 2 ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden alanlarında uzman birer üye ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından görevlendirilecek 1 üyeden oluşacak.

Ayrıca komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre, oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilecek. Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları, Başkanlığın davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilecek.

Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı, üyeler arasından, Komisyon üyelerinin tamamının katıldığı ilk toplantıda oy çokluğuyla seçilecek.

Üyelerin görev süresi 2 yıl olacak. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam edebilecek. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilecek.

Yapılan düzenlemeye göre komisyonun görevleri ise şöyle olacak:

"Uludağ alanında, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almak. Uludağ alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanmak. Alan içinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almak. Uludağ alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları, yönetim planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe giriş sürecinde inceleyerek uygun görüş vermek. Alanda uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere alanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe giriş sürecinde inceleyerek onaylamak."

Yönetmelikle komisyonun çalışma usul ve esasları da belirlendi. Buna göre komisyon, ayda en az bir kez toplanacak. Ancak gündemde bekleyen konu bulunmaması halinde toplantı bir sonraki aya ertelenebilecek.

Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülüp ve karara bağlanacak.

Ayrıca komisyon üyeleri arasından alt komisyon oluşturabilecek.

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