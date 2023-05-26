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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi yolculuğuna başlıyor

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi yolculuğuna başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak - Filenin Efeleri, grupta Danimarka'nın yanı sıra Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına yarın Danimarka deplasmanında çıkacak.

Filenin Efeleri'nin Danimarka'nın yanı sıra Romanya ve Portekiz ile mücadele edeceği grup aşamasında ilk maçı TSİ 20.00’de başlayacak.

Türkiye'deki karşılaşmalarını Ankara ve Konya'da oynayacak ay yıldızlı ekibin maç programı, milli takımda yer alan sporcular ve organizasyonun statüsü şu şekilde:

31 Mayıs Çarşamba (22.00) / Portekiz-Türkiye

4 Haziran Pazar (17.00) / Türkiye-Romanya (Konya)

10 Haziran Cumartesi (17.00) Romanya-Türkiye

14 Haziran Çarşamba (17.00) Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi (17.00) Türkiye-Danimarka (Ankara)


- Milli takım:

Arslan Ekşi (pasör), Arda Bostan (pasör), Adis Lagumdzija (pasör çaprazı), Kaan Gürbüz (Pasör çaprazı), Burak Güngör (smaçör), Efe Bayram (smaçör), Yiğit Gülmezoğlu (smaçör), Mirza Lagumdzija (smaçör), Mert Matiç (orta oyuncu), Bedirhan Bülbül (orta oyuncu), Ahmet Tümer (orta oyuncu), Faik Samet Güneş (orta oyuncu), Volkan Döne (libero), Berkay Bayraktar (libero)


​​​​​​​- Statü

Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, dörtlü final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkenin grubunu ilk sırada tamamlaması durumunda gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım da dörtlü finalde yer alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde dörtlü final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

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