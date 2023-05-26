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Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü! Verilen cezaya bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü! Verilen cezaya bakın

BARTIN'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, maktul Arzu Ar'ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu.

Tutuklu sanık Metin Ar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından sanık avukatı önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunmasını yaptı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ar da cinayet işleme kastının olmadığını, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Takdir mahkemenin." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, sanık Metin Ar'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, sanık Ar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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