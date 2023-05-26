Fenerbahçe'ye 39 milyon euroluk yıldız! Yönetim harekete geçiyor: Şartlar masada!

Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Van de Beek için kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

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Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Manchester United'ın Hollandalı orta sahası Donny van de Beek oldu.

Ajax altyapısından yetişip müthiş bir performansla adını duyuran Hollandalı yıldız, 2020'de büyük beklentilerle 39 milyon Euro'ya Manchester United'a imza atmıştı. Ancak burada bir türlü bekleneni veremeyen Van de Beek, artık gözden çıkartıldı.

Şartları öğrenecekler

Sarı-Lacivertliler de 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Hollandalı yıldızın Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun'la temasa geçilmesi bekleniyor.

İlk hedef kiralamak

Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Hollandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak. Kırmızı Şeytanlar, daha önce Van de Beek'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.

Van de Beek'in Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile kısa sürede bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Eğer oyuncu cephesinden olumlu sinyaller gelirse, Manchester United ile pazarlık masasına oturulacağı belirtildi.