Konda son anketini açıkladı Ahmet Hakan Bekir Ağırdır için 'kesin bir şeyler çeviriyor' dedi

14 Mayıs seçimleri tahmini tutmayan Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu Konda'nın dün yayınladığı son anket kafa karıştırdı. Ahmet Hakan, anket için "Valla ne yapmak istediğini tam olarak çözemedim ama yine bir dümen çevirmeye çalıştığından yüzde bin beş yüz oranında eminim. " dedi.

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14 Mayıs seçimlerinin çuvallayan anket şirketleri arasında yer alan Konda ikinci tur için yaptığı anket sonuçlarını dün paylaştı.

14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu'na yüzde 49.3 Erdoğan'a yüzde 43.7 oy veren Konda, bu kez farklı bir sonuç ortaya çıkardı.

İkinci tur için yapılan anket sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 52.7, Kılıçdaroğlu yüzde 47.3 oy aldı.

14 Mayıs seçimlerinin kaybedenleri arasında yer alan Konda'nın sahibi olduğu Bekir Ağırdır'ın son anketini Ahmet Hakan, bugünkü yazısında yorumladı.

"Analiz kasmaya devam ediyor" demişti

İlk tur sonrası kaleme aldığı bir yazısında anketi tutmayan Bekir Ağırdır için "Özeleştiri olmadığı gibi, sanki “bilge kral” gibi çıkmış, hâlâ analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor." diyen Hakan, bir kez daha Ağırdır'ı eleştirdi.

Cumhur İttifakı seçmenini rehavete mi sevk etmek istiyor?

İlk turda yaptığı apaçık manipülasyonlar nedeniyle Bekir Ağırdır’a itimadım sıfırın altında olduğunu yazan Hakan, "Bu nedenle iç sesim şöyle diyor: Kesin bir şeyler çeviriyor bu adam. Cumhur İttifakı seçmenini rehavete mi sevk etmek istiyor? Millet İttifakı seçmeniyle kafa mı buluyor? Erdoğan’a “Benim de AK Partili arkadaşlarım var” mesajı mı sarkıtıyor? Valla ne yapmak istediğini tam olarak çözemedim ama yine bir dümen çevirmeye çalıştığından yüzde bin beş yüz oranında eminim." ifadelerine yer verdi.