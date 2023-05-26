BNP Paribas Cardif, elektronik cihazları koruma altına alıyor

Şirketin hayata geçirdiği Cihaz Koruma Sigortası; telefon, tablet, televizyon ve akıllı saat gibi elektronik cihazları beklenmedik hasarlara ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyor

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BNP Paribas Cardif'in tüketiciler için hayata geçirdiği Cihaz Koruma Sigortası; telefon, tablet, televizyon ve akıllı saat gibi elektronik cihazları beklenmedik hasarlara ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyor.

BNP Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre tüketiciler; telefon, tablet, televizyon ve akıllı saat gibi elektronik cihazları satın alırken Cihaz Koruma Sigortası'nı da tercih ediyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran elektronik cihazlar, beklenmedik durumlardan ötürü arızalanabiliyor veya hasar görebiliyor. BNP Paribas Cardif, sunduğu "Cihaz Koruma Sigortası" ile elektronik cihazları beklenmedik hasarlara ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyor.

Telefonların suyla temas etmesinden kaynaklanan arızalar, darbe ile kırılan akıllı saat ekranları, voltaj değişimi sebebiyle bozulan buzdolapları veya hırsızlık sonucu çalınan televizyonlar pek çok kişinin karşısına günlük sorun olarak çıkabiliyor. Bu ve benzeri çok sayıdaki farklı tehlike elektronik cihazları kullanılamaz hale getirebiliyor. Cihaz Koruma Sigortası, kaza sonucu oluşan hasarlar, elektrik hasarları, sıvı teması sonucu oluşan hasarlar ve hırsızlık gibi risklere karşı elektronik cihazları koruyor.

Satın aldığı bir elektronik cihazla ilgili "keşke" demek istemeyenler, Cihaz Koruma Sigortası'nı tercih ederek cihazlarının başına gelebilecek hasar ve hırsızlık gibi risklere karşı koruma sağlamış oluyor.

Poliçe sahipleri, teminatlar kapsamında oluşabilecek bir hasar durumunda BNP Paribas Cardif Müşteri İletişim Merkezi'ne telefonla ulaşarak hasar kaydı oluşturuyor, hasarlı cihazlarını gerekli evraklarla birlikte satın aldıkları mağazaya güvenle teslim ediyor.

Sigortalı cihaz, en kısa zamanda uzman teknik ekip tarafından inceleniyor ve anlaşmalı yetkili servisler tarafından ücretsiz olarak onarılarak poliçe sahibine ulaştırılıyor.

Teminatlar kapsamında onarımın mümkün olmadığı durumlarda ise poliçede yer alan muafiyet oranları çerçevesinde, satın alınan mağazadan oluşturulan hediye çekiyle geri ödeme gerçekleştiriliyor.