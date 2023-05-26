BIST 4.485
DOLAR 19,99
EURO 21,50
ALTIN 1.256,02
HABER /  SPOR

Formula 1'de sıra Monako Grand Prix'sinde

Formula 1'de sıra Monako Grand Prix'sinde

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'siyle devam edecek.

Abone ol

Monako Grand Prix'si, 3 bin 337 metrelik uzunluğundaki Monako Pisti'nde 78 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Meksikalı sürücü Sergio Perez kazanmıştı. Monako Grand Prix'sinde Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 2021 yılındaki yarışta 1:12.909 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.
Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Miami Grand Prix'sinden sonra 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan sezonun altıncı yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si, İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edilmişti. Miami'deki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı.

Monako Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 119 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 105 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 75 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 44 puan

Takımlar
1 - Red Bull: 224 puan
2 - Aston Martin: 102 puan
3 - Mercedes: 96 puan
4 - Ferrari: 78 puan
5 - McLaren: 14 puan

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar uyarıyor! Koronavirüste rehavete kapılmayın!
Uzmanlar uyarıyor! Koronavirüste rehavete kapılmayın!
Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'ye 39 milyon euroluk yıldız! Yönetim harekete geçiyor: Şartlar masada!
Fenerbahçe'ye 39 milyon euroluk yıldız! Yönetim harekete geçiyor: Şartlar masada!
Tunç Soyer aslen nereli, kaç yaşında? Tunç Soyer'in eşi kimdir, kiminle evli?
Tunç Soyer aslen nereli, kaç yaşında? Tunç Soyer'in eşi kimdir, kiminle evli?
Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha! Bakın kimi destekleyecekler
Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha! Bakın kimi destekleyecekler
BNP Paribas Cardif, elektronik cihazları koruma altına alıyor
BNP Paribas Cardif, elektronik cihazları koruma altına alıyor
Konda son anketini açıkladı Ahmet Hakan Bekir Ağırdır için 'kesin bir şeyler çeviriyor' dedi
Konda son anketini açıkladı Ahmet Hakan Bekir Ağırdır için 'kesin bir şeyler çeviriyor' dedi
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi yolculuğuna başlıyor
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi yolculuğuna başlıyor
İsmail Kartal'a Süper Lig ekibi talip oldu!
İsmail Kartal'a Süper Lig ekibi talip oldu!
Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü! Verilen cezaya bakın
Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü! Verilen cezaya bakın
Teknosa'ya "ECHO Awards"tan ödül
Teknosa'ya "ECHO Awards"tan ödül
ATM'de kadınların sıra kavgası: Ortalık fena karıştı! Tekme tokatlı kavgaya aldırış etmeden para çekti!
ATM'de kadınların sıra kavgası: Ortalık fena karıştı! Tekme tokatlı kavgaya aldırış etmeden para çekti!