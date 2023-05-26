Kocaeli'deki yatırımlar 4 bin kişilik istihdamın önünü açacak

KOCAELİ'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 9 milyar 975 milyon lira olarak öngörülen 189 yatırım projesi, yılın ilk çeyreğinde teşvik kapsamına alındı.

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Kocaeli'de yapılacak yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi sayısındaki büyüme, kentin yatırım merkezi olma özelliğini pekiştirirken, söz konusu yatırımlar için öngörülen istihdam sayısı bölgedeki geniş iş fırsatlarına işaret ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-mart döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 133 artış gösterdi.

Bu dönemde başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarca gerçekleştirilecek 189 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Geçen yılın ilk 3 ayında ise Kocaeli'de gerçekleştirilecek 81 yatırım için teşvik belgesi düzenlenmişti.

Destek kapsamına giren yatırımlar arasında yabancı sermayeli projeler de bulunuyor. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 9'unu oluşturan yabancı projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 647 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 975 milyon lira oldu. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 3 bin 851 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Yatırımların öncüsü sanayi sektörü

Devlet desteklerinden yararlanacak yatırımların büyük kısmını imalat sanayi projeleri oluşturuyor.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 80'ini imalat sanayi yatırımları kapsadı. Teşvik alan 151 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 8 milyar 694 milyon lira oldu. Bunun 4 milyar 572 milyon liralık kısmını komple yeni, 2 milyar 899 milyon lirasını tevsi (genişletme), 1 milyar 223 milyon lirasını da diğer sanayi yatırımları oluşturdu.

Enerji sektöründe 22, hizmetlerde 14, tarım ve madencilikte ise birer proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşvik kapsamına alınan projeler, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan yatırımlar 462 kişiye iş sağladı

Öte yandan, Bakanlık tarafından yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 11 projeye tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli projelerin birini komple yeni, 8'ini tevsi, 2'sini de diğer yatırımlar oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 427 milyon 917 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 462 kişi iş sahibi oldu.