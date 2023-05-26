Mehmet Şimşek açıkladı hastalığı ne? Şu anda nerede çalışıyor? Erdoğan'ın Kabinesinde yer alacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi 2 kez görüşüp ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek'ten flaş açıklamalar. Mehmet Şimşek'in hastalığı ne? Şu anda nerede çalışıyor? Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda bakanlık görevini kabul edece mi? Fatih Altaylı duyurdu...

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Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi sitesinde yazmaya devam eden Fatih Altaylı, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kendisine gelen mesajı aktardı. Mehmet Şimşek'in rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve Kabine'de görev almayı bunun için reddettiği haberleri üzerine Mehmet Şimşek'in Fatih Altaylı'ya gönderdiği mesaj ve Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle...

Mehmet Şimşek'in hastalığı ciddi değil

Birkaç gün önce katıldığım bir programda detayına girmeden Mehmet Şimşek’in sağlık sorunları olduğundan söz etmiştim. Mehmet Bey, aracılar vasıtası ile bilgi iletti. Sağlığı çok şükür yerinde imiş, hafif bir mide ülseri dışında bir sağlık sorunu ile uğraşmıyormuş.

Londra'da değil Dubai'de çalışıyormuş

Ve ofisi artık Londra’da değil, Dubai’de imiş.

Ben bu mesajı şöyle okudum.

Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın kazanması durumunda ısrar edilmesi halinde Türkiye’ye gelebilir.

Ancak bu durumda Erdoğan’ın Türkiye ekonomisinin bugünkü halinin büyük oranda sorumlusu olan faiz politikasından da vazgeçilir.

Bu kadar faizi Banker Kastelli bile vermedi

Çünkü Dünya’da hiçbir ekonomi, buna ABD veya Almanya da dahil, faiz indireceğim derken dolara peşin yüzde 30 faiz verilen bir sistemi yürütemez.

Buna Banker Kastelli de veremedi.

Terim ve futbolcuları yüksek faiz vaadi ile dolandıran bankacı Seçil Erzen de.

Bu ekonomik program devam ederse Türkiye’nin sonu da aynı olur.

Mehmet Şimşek bunu sonu benden daha gören biri olarak, böyle bir şeye ortak olmaya gelmez.