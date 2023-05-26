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Genç kadın Instagram'da yer etiketi yaptı! Sonrası çok feci...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kadın Instagram'da yer etiketi yaptı! Sonrası çok feci...

Samsun'da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "Tanışalım" yazan iki çocuk babası lastikçiyi iş yerine giderek tabancayla öldüren şahıs ile kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.'nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi. Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti.

İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı. 2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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