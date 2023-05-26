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Galatasaray'ın şampiyona olması halinde Süper Lig'de yerli teknik adam geleneği sürecek

Galatasaray'ın şampiyona olması halinde Süper Lig'de yerli teknik adam geleneği sürecek

Spor Toto Süper Lig'de son 15 sezonda takımlar, Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı - Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 79 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı kazanması halinde sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması durumunda ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.


- Türk teknik adamlar son 15 sezona damga vurdu


Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 29'unda Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 15 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş ve 2021-2022 sezonunu da Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor şampiyon tamamladı.

- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam


Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 15 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.


- Terim zirvede


Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

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