Badmintonda olimpiyat kotası heyecanı başladı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 2024 Paris Olimpiyatları için kota döneminin başladığını, tek kadınlarda kota alacaklarına kesin gözüyle baktıklarını belirtti.

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Başkan Özmekik, federasyonun çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden dolayı bir süre müsabakalara ara verdiklerini hatırlatan Özmekik, "İlk organizasyonumuz olan 17 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nı, 30 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenleyeceğiz. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na özellikle hazırlandığımız için Türkiye Şampiyonası da önem arz ediyor." dedi.

Özmekik, haziran ayında 17 yaş altı Avrupa sıralaması için puan veren uluslararası turnuvalara da katılacaklarını ifade ederek, "17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ardından 8-11 Haziran'da Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde, 23-25 Haziran'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, 26-29 Haziran'da Bulgaristan'ın Pazarcık'ta 17 yaş altı uluslararası turnuvalara katılacağız. Bu turnuvalarda 4-12 Ağustos tarihlerinde Litvanya'da yapılacak olan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için puan toplayacağız." diye konuştu.

Asıl odak noktalarının 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak olduğunu vurgulayan Özmekik, şöyle devam etti:

"Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklarımız devam ediyor. Kota şansımızın olduğu tek kadınlarda şu an Neslihan Yiğit dünya sıralamasında ilk 70'in içerisinde, dünya sıralamasında şu anki puanı olimpiyatlara gitmeyi garantiledi ancak bir yıllık süreçte bu puanını ve dünya sıralamasını koruması lazım. İkinci sıradaki sporcumuz Özge Bayrak, o da Neslihan'ın arkasından ikinci sırada yedek sporcumuz, Özge de şu anda dünya sıralamasında ilk 200'ün içinde ancak kota sistemi 2023 Mayıs ayından 2024 Nisan sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla kota mücadelesi daha yeni başladı sayılır inşallah kadınlarda kota alacağımıza inanıyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocuk evlerine yönelik turnuva düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle korunma altında bulunan çocuklara yönelik toplumun farkındalığını artırmak amacıyla projeler yürüttüklerini dile getiren Özmekik, "Okullar tatil olduktan sonra, 11,13 ve 15 yaş Türkiye şampiyonalarımız Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. Özellikle sosyal sorumluluk projelerimizden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk sevgi evlerinde ve yurtlarında kalan çocuklarla ilgili haziran ayında bir Türkiye şampiyonası düzenleme çalışmamız olacak. İnşallah bunu da her yıl olduğu gibi federasyonumuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ortaklaşa yapacağız." şeklinde konuştu.

Faal olan kulüp ve antrenörlere ürettirdikleri raketleri, topları ve malzemeleri de dağıtacaklarını kaydeden Özmekik, "Ayrıca deprem bölgesinde özellikle 11 ilde de çalışmalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün kadrolu antrenörlerimiz şu anda 11 ilde çalışmalarını yapıyorlar. Çadır ve konteyner kentlerde badmintonla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarında bu çalışmalar artarak devam edecek." dedi.