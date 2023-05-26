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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 21'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 20,0200 liradan, avro 21,4920 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 4.480,80 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,82 puan değer kazandı.

Dün 4.427,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,26 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 4.442,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.436,91, en yüksek ise 4.487,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,79, mali endeks yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Smart Güneş Teknolojileri oldu.

- Altının onsu 1.953 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2360 ve dolar/yen paritesi 139,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,0200 liradan, avro 21,4920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.953 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

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