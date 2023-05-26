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İzmir'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

İzmir'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen İzmir milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

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Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer, İzmir İl Seçim Kurulu binasına geldi.

İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, Kordon'da toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünün doğum günü olduğunu, böyle özel bir günde milletvekillerinin mazbata almasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Yarının 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğuna işaret eden Saygılı, "Ülkemizin vesayetten çıkması konusunda mücadele eden Adnan Menderes ve kıymetli dava arkadaşlarının ihtilalle indirildiği ve akabinde idam edildiği, demokrasi tarihimizdeki çok kara bir lekedir. Allah nasip ederse 28 Mayıs'ta biz 27 Mayıs'ta yapılan zulümlere en güzel şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Milletvekili adaylarının seçim sürecinde gece gündüz çalıştığını dile getiren Saygılı, yeni görevlerinin İzmirliler için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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