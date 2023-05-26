Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir? Dualar kabul olur mu?

Cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı cuma gününde kılınan namazların ardından bol bol dua edilir ve tesbih çekilir. Peki, cuma selası ile ezan arasında hangi dualar okunmalı?

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Sela ile ezan arasında okunan dualar çok kıymetlidir. Cuma günü sela ile ezan arasında dua okuyanın hayırlı dilekleri kabul olunur. Cuma günü sela ile ezan arası bazı Âyetleri okuyan ve salavat getirenlerin o hafta eline helal para geçtiğine inanılır. Duanın kabul olması için ne yapmak gerekir? Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dualar

Cuma günü sela ile ezan arasında hangi zikirler çekilir?

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar. Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard." dua edenlerin Allah duasına karşılık verir.

Sela ile ezan arası dua kabul olur mu?

Ezan okunurken, ezanla kâmet arasında ve kâmet getirildiğinde yapılacak dualar da bu kabildendir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. Kâmet getirildiğinde dua reddedilmez.” (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, X, 32) Hz.

Cuma günü hangi dua okunursa dilek kabul olur?

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma sela ve ezan arasında okunacak dualar

* Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:

* ”La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.”

bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA..

CUMA DUASI

Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.

Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.

Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

İlahi kabre vardıðım gece lütfeyle, yalnız kaldıðım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.

Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.