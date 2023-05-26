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AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 28 Mayıs sonuçları için flaş açıklama

TÜRKİYE 2 gün sonra sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi için heyecan dorukta. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Her sandığın başında görevlimiz var." dedi ve 1.5 saat gibi bir süre geçmeden sonuçları alacaklarını fakat ilan etmeyeceklerini bildirdi.

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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

"Sonuçları çok hızlı alacağız. İnşallah 1,5 saat gibi süre geçmeden seçim sonuçlarını alacağız, ilan etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarının gelmesini bir parça bekleyeceğiz." ifadelerini kullanan Yavuz, "Biz nerede olduğumuza ilişkin genel hatlarla bir açıklama yapabiliriz ama yüzde yüz sonuç budur demek durumunda değiliz. Sandık sonuç tutanaklarının gelmesi gerekir." dedi. Yavuz şunları kaydetti:

"Her sandığın başında görevlimiz var"

"Her sandığın başında görevlimiz var. Kırsaldan sonuçlar daha erken geliyor. Anadolu Ajansı da benzer çalıştığı için kırsal kentlerde oy oranlarımız biraz daha yüksekten başlıyor. Biz belgeleri ile söylüyoruz.

Biz sonuç alım sistemine güveniyoruz. Bizim sistem tıkır tıkır çalışacak. Türkiye'de de sonuçların hızlı alınması mümkün.

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