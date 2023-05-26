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60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!

60 bin TL dolandırıp, bir de "Allah razı olsun" dediler!

ORDU'da, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara inanan kişi 60 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar, vatandaşın adına kredi çekip parayı kendi hesabına aktardıktan sonra aradı ve ‘Allah razı olsun, seni uğraştırdık’ dedi.

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Altınordu ilçesinde özel sektörde çalışan evli ve engelli çocuk babası 43 yaşındaki Onur Tıkıç’ı bir süre önce arayan dolandırıcılar kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcıların ‘kredi başvurunuz için aradık’ sözüne inanan Tıkıç, karşı tarafından verdiği talimatları yerine getirdi. İlk etapta 30 bin kredi çeken Tıkıç’ın, kredi kartı limiti de yükseltildi ve oradaki paralar da kullanıldı. Onur Tıkıç, toplamda 60 bin TL dolandırıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Paraları aldıktan sonra arayıp ‘Allah razı olsun’ dediler

Dolandırıldığını ileri süren Onur Tıkıç, “Beni banka adına aradılar ve kredi başvurusu yaptığımı söylediler. Ben başvuru yapmadığım halde beni bankanın uygulamasına yönlendirdi, o esnada kafam da dalgındı. Sonrasında hesabıma 30 bin TL aktarılmış ve o parayı da kendi hesabına aktarmış. Sonrasında taksitli avans yaptırmış, kredi kartının limitini yükseltmiş ve o parayı da almış. Sonrasında beni aradı ve ‘Allah razı olsun, kurban olayım’ dedi. Ben de 60 bin TL parayı onların hesabına göndermiş oldum” dedi.

“Dolandırıldığımı ATM’ye gidince anladım, ben istesem banka bana o kadar kredi vermez”

İnsanların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Tıkıç, “Ben işyerimden alıp ödedim ama benim emeklerim gitti, başkalarının da emeği gitmesin. Ben bu konuda yetkililerimizden yardım bekliyorum. Banka ben istesem o kadar vermezdi, belki 10 bin TL verirdi. Verse bile kefil isterdi. Ben bankanın ATM’sine kartı taktığımda hesabımda bin TL olduğunu anladım ve dolandırıldığımı anladım. Daha da beni arayanlara ulaşamıyorum” dedi.

“Engelli çocuğumuz var, çok üzüldüm”

Eşi Sevilay Tıkıç ise dolandırıldıktan sonra üzüntü duyduklarını belirterek, “Benim eşim dolandırıldı, bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Kirada oturuyoruz maddi durumumuz da yok, engelli çocuğumuz var. Çok üzüldüm, ben kendim de rahatsızım” ifadelerine yer verdi.

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