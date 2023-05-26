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7 yaşındaki Masal, satrançta Avrupa Şampiyonu oldu

7 yaşındaki Masal, satrançta Avrupa Şampiyonu oldu

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Branşı Milli Takım Sporcusu Masal Budumlu, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 7 yaş kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

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12-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenen, 25 ülkeden toplamda 212 sporcunun hamle yaptığı Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda, Türkiye Satranç Federasyonu Milli Takımı; 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Ay- yıldızlı kadroda yer alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Branşı Sporcusu Masal Budumlu, 9 tur üzerinden gerçekleştirilen organizasyondan 8 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılarak Avrupa’nın 7 yaş grubundaki en iyi sporcusu olma unvanını elde etti.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen törenle Milli Takım Sporcusu Masal Budumlu’ya ödüllerini verdi. Büyük gururu gözlerinden okunan şampiyon sporcu, mutluluğunu ödül töreninde kendisini yalnız bırakmayan aile fertleriyle paylaştı.

Hedefimiz Türkiye’nin adını söyletmek

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hedeflerinin Türkiye’nin adını uluslararası organizasyonlarda başarıyla söyletmek olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, “Spor alanında ihtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda ilk hedefim ödül kürsüsünde İstiklal Marşımızı söyletmek ve şanlı bayrağımızı göklere çektirmekti. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada hedeflediğimiz yerdeyiz. Spor Akademilerimizde faaliyet gösterdiğimiz 5 branşın dördünde milli sporcular yetiştirdik. Son olarak Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda sporcumuz Masal Budumlu’nun elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu, bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. İnşallah bu başarılar süregelecek. Şampiyonumuzu, onun kıymetli ailesini ve değerli antrenörlerini yürekten kutluyorum” dedi.

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