Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer kimdir, yaşı kaç? Neptün Soyer ne iş yapıyor?

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Neptün Soyer, son günlerin merak edilen isimlerinden biri. Memur bir babanın kızı olan Neptün Soyer, aynı zamanda İzmir Köy-Koop'un ilk kadın başkanı. Aslen Balıkesirli olan Neptün Soyer Ahıska Türk'ü. 57 yaşında olan Neptün Soyer matematik öğretmenliği yaptı.

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İzmir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer sık sık merak edilen isimlerden birisi. Neptün Soyer bir öğretmen, anne, kooperatif başkanı, matematikçi ve belediye başkanı eşi. Kadın girişimci Neptün Soyer'in kadın istihdamı için yaptığı çalışmalar ve eğitim hayatı sık sık araştırma konusu oluyor. Ahıska Türk'ü olan ve aslen Balıkesirli olan Neptün Soyer, 57 yaşında. Babası memur olan Neptün Soyer, babasının mesleğinden dolayı eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. Neptün Soyer'in Duygu ve Defne adından iki kızı var.

Neptün Soyer, 24 Nisan 1966 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Babası memur olan Neptün Soyer, babasının mesleğinden dolayı eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. Neptün Soyer'in aslen nereli olduğu da merak ediliyor. Neptün Soyer, yaptığı bir açıklamada babasının Karadenizli annesinin ise Erzurum'a göçmüş bir Ahıska Türk'ü olduğunu söylemişti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Neptün Soyer, iki çocuk annesi ve başarılı bir iş kadını.



İş hayatına 1988 yılında atılan Neptün Soyer, 1988 ile 1990 yılları arasında turizm sektöründe görev aldı. Bu dönemde, İzmir Gümüldür’de bir otelde çalıştı. 1991 yılında kendi şirketini açarak Seferihisar’da tatil köyü kurdu. İzmir’in Seferihisar ilçesinin eşsiz güzelliğinden etkilenen Neptün Soyer, buraya yerleşti.

2000 ile 2017 yılları arasında köy ilkokullarında, matematik öğretmenliği yaptı. Neptün Soyer, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi.

Neptün Soyer ile Tunç Soyer, 20 Şubat 1988 tarihinde dünyaevine girdiler. Soyer çiftinin Duygu ve Defne adından iki kızı var.