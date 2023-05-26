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TOGG şampiyon atlarla yarıştı, antrenman yaptırdı! Görüntüler nefes kesti

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, yetiştirdiği yarış atlarıyla dünyaca ünlü olan TİGEM’in Karacabey Harası’nda şampiyon atlarla yarıştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyareti esnasında Karacabeylilerin büyük ilgi gösterdiği Togg’u tekrar ilçeye getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aracın direksiyonuna geçerek soluğu TİGEM Harası’nda aldı. Yetiştirdiği şampiyon yarış atlarıyla sık sık ülke gündemine gelen TİGEM’in Karacabey Harası’nı ziyaret eden Başkan Özkan, şampiyon atlar ile mini bir yarış yaptı. 1 numaralı manejdeki safkan yarış atları çim zeminde koşarken, Togg da hemen yanındaki toprak yolda sürat yaptı. Daha sonra 2 numaralı maneje geçen Başkan Özkan, burada ise yarış atlarına Togg ile antrenman yaptırdı.

“Geçmişle bugünü, geleceği buluşturduk”

Togg’u neden yarış atlarıyla buluşturduğunu anlatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “TİGEM Harası’nda Osmanlı döneminden beri dünyaca ünlü safkan yarış atları yetiştiriliyor ve çeşitli dönemlerde yapılan müzayede ile satılıyor. Burada bulunan Arap taylarımız da önümüzdeki günlerde Veli Efendi Hipodromu’nda satışa sunulacak. Bir tarafta dünyaca ünlü Karacabey Haramızdaki atlarımız, diğer tarafta da Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak Togg otomobilimiz, bizim medarı iftiharımız. Bu atlarla Togg’u buluşturmanın, Karacabey’de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir tarafta geleneğimizden gelen, Orta Asya kültüründen beri bizi temsil eden, bize en yakın olan canlı türü atlarımızla birlikteyiz. Bir tarafta da geleceğimizin teminatı, teknolojik yatırımların şu andaki gözdesi Togg otomobili. Geçmişle bugünü, geleceği buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Klasik araçlar Togg ile boy gösterdi

Haradaki buluşmanın ardından kent merkezine geçen Ali Özkan, burada da Togg ile klasik araçları bir araya getirdi. Klasik araçlarla Togg’un ilçe merkezinde yaptığı konvoya Karacabeyliler büyük ilgi gösterdi. İlçe turunun ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye binasının önüne çekilen Togg, vatandaşların seyrine sunuldu. Togg’u yakından inceleyen vatandaşlar hem Togg ile hem de Başkan Özkan ile bol bol fotoğraf çekindiler.

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