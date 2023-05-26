BIST 4.481
DOLAR 19,99
EURO 21,47
ALTIN 1.255,10
HABER /  DÜNYA

194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
194 yolculu uçağın kapısı havadayken açıldı

Güney Kore'de havalimanına inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.

Abone ol

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.

Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İğne fobisi olanlar da bu yöntemle saç ektirebilir
İğne fobisi olanlar da bu yöntemle saç ektirebilir
2024 itibarıyla bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı hesaplanacak
2024 itibarıyla bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı hesaplanacak
Pazarcı çıkarıp gösterdi milletvekili seçilemeyen aday gözyaşlarını tutamadı
Pazarcı çıkarıp gösterdi milletvekili seçilemeyen aday gözyaşlarını tutamadı
Muharrem İnce: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor...
Muharrem İnce: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor...
6 Şubat depreminin ardından kaç artçı sarsıntı meydana geldi? AFAD'dan korkutan deprem açıklaması
6 Şubat depreminin ardından kaç artçı sarsıntı meydana geldi? AFAD'dan korkutan deprem açıklaması
TOGG şampiyon atlarla yarıştı, antrenman yaptırdı! Görüntüler nefes kesti
TOGG şampiyon atlarla yarıştı, antrenman yaptırdı! Görüntüler nefes kesti
Camdaki Kız Sude'yi kim oynuyor, gerçek adı nedir? Laz Kızı'nın kankası çıktı
Camdaki Kız Sude'yi kim oynuyor, gerçek adı nedir? Laz Kızı'nın kankası çıktı
Galatasaray'ın şampiyona olması halinde Süper Lig'de yerli teknik adam geleneği sürecek
Galatasaray'ın şampiyona olması halinde Süper Lig'de yerli teknik adam geleneği sürecek
Badmintonda olimpiyat kotası heyecanı başladı
Badmintonda olimpiyat kotası heyecanı başladı
Süper Lig'e hangi takım yükselecek? Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Süper Lig'e hangi takım yükselecek? Spor Toto 1. Lig'de play-off yarın başlayacak
Zilkade ayı başladı mı 2023 zilkade ayında neler yapılır? Zilkade ne demek?
Zilkade ayı başladı mı 2023 zilkade ayında neler yapılır? Zilkade ne demek?