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Pazarcı çıkarıp gösterdi milletvekili seçilemeyen aday gözyaşlarını tutamadı

Pazarcı çıkarıp gösterdi milletvekili seçilemeyen aday gözyaşlarını tutamadı

AK Parti milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istediği halk pazarında bir esnafın sakladığı posterini gösterince duygu dolu anlar yaşadı.

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Tıskaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye verilen destekten dolayı doğup büyüdüğü ilçedeki esnaflara teşekkür etti. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın bir kez daha sandık başına gitmesini rica eden Tıskaoğlu, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermelerini talep etti.

Bu sırada doğup büyüdüğü ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Tıskaoğlu'na bir esnaf, "Sayın başkanım. Sen inanmazsın bak burada senin posterini taşıyorum seni vekil olarak çıkartamadık. Ama seni yerin bu halkın kalbinde her daim olacak seni biz 1. sıra milletvekili adayı olarak görmek isterdik" dedi.

Tıskaoğlu ise doğup büyüdüğü Kilimli'de anısının çok olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Esnaf ziyaretlerine devam eden Nejdet Tıskaoğlu vatandaşları sandığa gitmeye davet ederek, "Zonguldaklı hemşerilerimizden ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandık başına gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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