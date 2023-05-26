Domuz bağı nedir, domuz bağı yöntemi nasıl yapılır? Domuz bağı ölüm şekli

90'lı yıllarda Hizbullah Terör Örgütü ile özdeşleşen domuz bağı yöntemi yeniden gündem oldu. Bükülmüş dizler arasına başın sokulması, el ve ayakların boyunla birlikte bağlanıp kımıldanamayacak duruma getirilmesi yoluyla yapılan işkence biçimine domuz bağı denir.

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90'lı yıllarda Hizbullah Terör Örgütü ile özdeşleşen domuz bağı yöntemi son dönemlerde çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Peki domuz bağı nedir? Domuz bağı nasıl yapılır? Domuz bağının Hizbullah Terör Örgütüyle Bağlantısı Nedir? İşte. konuya ilişkin detaylar...

Sırplar tarafından bulunan domuz bağı bir tür işkence yöntemidir. Domuz bağı yöntemiyle kişi yüz üstü yatırılır, ayakları diz kapağından bükülerek kaldırılır, ip ayaklara bağlanır, ipin diğer ucu da kişinin boğazına bağlanır ve öylece bırakılır. Kişinin bükülen bacaklarında biriken kan, şiddetli bir güçle ilerlemek ister ve kaslar da buna engel olamaz. Bacak yavaş yavaş açılmaya başlar ve kişi bir anda kendini boğmaya başlar.

Domuz Bağı Nedir, Nasıl Yapılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre domuz bağı; bükülmüş dizler arasına başın sokulması, el ve ayakların boyunla birlikte bağlanıp kımıldanamayacak duruma getirilmesi yoluyla yapılan işkence biçimidir.Domuz bağı, ortalama boydaki ve kilodaki bir kişi bu biçimde top şekline getirilir. İlk etapta kurbanın boynuna ip bağlandıktan sonra arkasından ipin ucu bedenin önünden atılarak, bacaklarının arasından geçirilir. İp çekilince kişinin başı bacaklarının arasına sıkıştırılmış vaziyete gelir. İp daha sonra arka tarafa alınan ellere bağlanır. Ellerin ardından oldukça uzun tutulan bu iple ayaklar da bağlanır. Ardından dizler kırılıp yukarı doğru itilir. İp bu şekilde 3'e katlanan vücudunun çevresinde dolanıyor. Beden top gibi bir hale getiriliyor.

Domuz Bağı Yönteminin Hizbullah ile İlişkisi Nedir?

1990'lı yıllarda uyguladığı şiddet yöntemleri ve faili meçhul cinayetlerle Güneydoğu'da korku saçan Hizbullah'ın domuz bağı cinayetleri de uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.

17 Ocak 2000'de İstanbul’da düzenlenen operasyonda Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü ve örgütün arşivi polisin eline geçti. Operasyonlarda örgütün lider kadrosu tutuklandı, bazı üyeleri polisle girdiği çatışmalarda öldürüldü. Türkiye, domuz bağı cinayetleri ve mezar evlerle bu dönemde tanıştı.Üsküdar’da bir gecekondunun çevresinde yapılan kazı çalışmalarında 10, Kartal’da bir villa bahçesinden de ise 8 ceset çıkarılmıştı. Kurbanların “domuz bağı” yöntemiyle bağlanıp, boğularak öldürüldükleri belirlenmişti.