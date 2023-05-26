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Polonya Başbakanı, Almanya'dan istedikleri savaş tazminatından vazgeçmeyeceklerini söyledi

Polonya Başbakanı, Almanya'dan istedikleri savaş tazminatından vazgeçmeyeceklerini söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya ile ilişkilerinin uzun yıllar süreceğini ancak ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle istediği tazminattan vazgeçmeyeceğini söyledi.

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Morawiecki, bu sabah katıldığı Polonya Radyosu programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Varşova Büyükelçisi Thomas Bagger'in hukuki açıdan iki ülke arasındaki tazminat konusunun kapandığına dair ifadeleri hatırlatılan Morawiecki, "Tanrı bin yol boyunca yan yana yaşamamızı nasip etsin ancak gözyaşlarını ve yaşananları, tazminatları en azından asgari ölçüde tanıyarak onarmak elbette olumlu bir şey olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Bagger'in sadece ahlaki anlamda değil aynı zamanda siyasi ve sosyal anlamda da yanıldığını belirtti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk'in ülkesinin Almanya'dan savaş tazminatı alabilmesi için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Morawiecki, "Bu, uzun bir süreç olacak ancak asla bundan vazgeçmeyeceğiz ve inanıyorum ki gelecek nesil siyasetçiler de bunu talep edecektir." diye konuştu.

Polonya hükümeti, 1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlamış ve buna göre Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

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