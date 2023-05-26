Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ı yalanladı! 'Kılıçdaroğlu'ndan talebim olmadı' demişti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı" sözlerini yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kamuoyuna yansımayan bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Oğan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Bunu ilk kez söylüyorum. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." dedi.

Yavaş: Makam talebiniz oldu

Sinan Oğan'ın bu sözlerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan cevap verdi. Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.

"Hem de..."

Sözlerini sürdüren Yavaş, "Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.